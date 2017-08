La Call of Duty World League Championship 2017 inizierà il 9 Agosto

Mancano ormai pochi giorni all'avvio della, la più grande competizione didell'anno, con una posta in palio di 1,5 milioni di dollari: l'evento avrà luogo all'Amway center dal 9 al 13 Agosto.

Per la prima volta i 32 top team al mondo si sfideranno in una fase pool play. I primi 16 proseguiranno nella fase a eliminazione doppia, contendendosi la propria parte del montepremi da 1,5 milioni di dollari, parte del premio annuale più alto di sempre, da 4 milioni di dollari. Si preannuncia un torneo più avvincente che mai, il momento culminante di tutto quello che Call of Duty offrirà quest’anno nel panorama e-sport.



Tutta l’azione della Call of Duty World League Championship 2017 si potrà seguire nella diretta italiana con il commento di Ivan "Rampage in the box" Grieco, Leonardo "Kolga" Nisi e Andrea "Sperle" Sperlecchi su Twitch e sul canale MLG.