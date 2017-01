La Call of Duty World League è pronta a invadere il Texas con il CWL Open Event

Laprosegue la sua stagione all’insegna dell’azione per il 2017, con top team pronti a viaggiare verso l’area metropolitana di Dallas per gareggiare per la loro quota del montepremi di $200.000, e per fare un passo in più sulla strada per diventare i Campioni della2017.

Team provenienti da America, Europa e, per la prima volta nel 2017, dalle regioni dell’Asia e del Pacifico, avranno quindi l’occasione di sfidarsi durante il CWL Dallas Open prodotto da MLG e in programma dal 17 al 19 marzo. In partnership con MLG, il CWL Dallas Open inizierà venerdì 17 marzo, con 16 team che inizieranno a sfidarsi nelle sessioni di gioco di gruppo e 160 posti disponibili per i team che si sfideranno nella fase aperta del torneo, una delle più ampie fasi aperte nella storia delle competizioni di Call of Duty. I primi quattro team classificati nella fase open si uniranno alla sessioni di gioco di gruppo il secondo giorno del torneo, sabato 18 marzo. Mentre i team finalisti della fase di championship si sfideranno Domenica 19 marzo, contendendosi un montepremi da $200.000 e il titolo di Campione del CWL Dallas Open.