La Call of Duty World League vola verso Orlando

: Il più importante e conclusivo evento competitivo didell’anno, la Championship della, si terrà presso l’Amway Center di Orlando dal 9 al 13 Agosto.

Per la prima volta sulla East Coast, i campionati CWL offriranno ai fan la possibilità di vedere i 32 top team al mondo in azione per contendersi un premio da 1,5 milioni di dollari, parte del montepremi annuale per l’intera stagione più alto di sempre, che ammonta a 4 milioni di dollari. I top team si stanno già affrontando nella CWL Global Pro League per assicurarsi un posto nella grande fase finale della stagione della Call of Duty World League, la Championship CWL. Nel corso della seconda settimana della Pro League, le squadre EnVyUs (NA), Splyce (EU), Mindfreak (APAC), Evil Geniuses (NA), FaZe Clan (NA), e Rise Nation (NA) si sono già guadagnate i biglietti per i primi sei posti a Orlando.

“La stagione 2017 della CWL si sta già presentando come la più grande mai esistita” ha dichiarato Rob Kostich, EVP e General Manager di Call of Duty, Activision. “Gli eventi live che hanno avuto luogo in tutto il mondo, da Atlanta, a Dallas, da Las Vegas a Parigi e Sydney, sono stati incredibili, e la Global Pro League ha già visto sfide intense tra i team all’inseguimento dei ricchi premi in palio per lo Stage 1. La Championship CWL che inizierà ad agosto si preannuncia dunque più avvincente che mai, il momento culminante di tutto quello che Call of Duty offrirà quest’anno nell’esports. Non vediamo l’ora di essere ad Orlando!”

Nei tre 3 weekend rimasti per lo Stage 1 della Global Pro League, 8 ulteriori team professionisti scenderanno in campo alla MLG Arena di Columbus, in Ohio, per continuare la competizione della CWL. Oltre che per i 700,000 dollari in palio, i team si affronteranno per assicurarsi un posto nelle competizioni dello Stage 2, che inizieranno a giugno a Columbus, in Ohio. Le squadre nelle competizioni dello Stage 1 provengono dal Nord America, dall’Europa e dai paesi della regione Asia-Pacifica.

Di seguito i gruppi rimasti e la programmazione degli incontri dello Stage 1:

eUnited, Luminosity Gaming, Millenium, Epsilon – dal 5 al 7 Maggio

OpTic Gaming, Red Reserve, Enigma6 Group, Elevate – dal 12 al 14 Maggio

Playoffs of the top eight teams (top two in each group) – dal 21 al 23 Maggio

Alla Championship della CWL, i 32 migliori team al mondo si sfideranno in una fase pool play, e i primi 16 proseguiranno nella fase a eliminazione doppia, contendendosi la propria parte del montepremi di 1.5 milioni di dollari. Oltre alla Global Pro League, i team avranno un’ultima occasione per qualificarsi per la Championship, attraverso eventi LAN regionali in Nord America, in Europa e nella regione Asia-Pacifica. Ulteriori informazioni, compresi i costi dei biglietti, saranno presto annunciate al pubblico. Per coloro che sono interessati a partecipare ai weekend rimanenti della emozionante Call of Duty World League a Columbus, i biglietti sono attualmente in vendita su mlg.tv. I fan possono inoltre seguire tutti i match in live streaming.