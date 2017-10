La campagna combinata di Total War: Warhammer I e II arriverà il 26 ottobre

Nella giornata di oggi,ha annunciato la nuova mastodontica campagna che sarà disponibile gratuitamente per chiunque possegga entrambi i giochi

Mortal Empires, questo il nome della nuova campagna, permetterà di unire i due titoli e trasformarli in un'unica esperienza che porterà in scena le epiche battaglie tra tutte le razze viste nella serie. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potete visionare in cima alla notizia.

Questa settimana è stato inoltre annunciato Vermintide 2, altro titolo ambientato nell'universo Warhammer. La nuova campagna, disponibile dal 26 ottobre, sarà accessibile attraverso il menu campagne all'interno di Total War: Warhammer II.