La campagna Kickstarter di Scorn è stata finanziata con successo

, l'interessante avventura horror in prima persona degli sviluppatori serbi diè stata finanziata con successo, raggiungendo anche alcuni obiettivi aggiuntivi.

La campagna Kickstarter di Scorn venne avviata il mese scorso dagli sviluppatori serbi di Ebb Software, alla ricerca di 150.000 dollari per finanziare il progetto, e si è conclusa nelle scorse ore con successo.

La somma richiesta è stata ampiamente superata grazie al contributo di oltre 5 mila backer che hanno donato 192.487 dollari. Ciò significa che, oltre al gioco, sono stati raggiunti anche diversi obiettivi secondari, che permetteranno agli sviluppatori di aggiungere un immersivo livello in virtual reality, due tipologie di nemici aggiuntive e una location inedita.

Lo sviluppo della prima parte del titolo, Scorn Part 1: Dasein, è molto vicino alla conclusione, ma Ebb Software non è ancora completamente soddisfatta del risultato ottenuto, per cui impiegherà altro tempo per rifinire l'esperienza di gioco. Con i nuovi obiettivi superati, poi, sarà necessario ulteriore lavoro per rispettare le aspettative dei finanziatori e del pubblico in generale.

Scorn verrà pubblicato in due parti, la prima delle quali attesa per il 2018. Ebb Software ha inoltre promesso che non verranno pubblicati DLC, espansioni o seguiti di alcun tipo. Il titolo è al momento previsto esclusivamente per PC: la pubblicazione su console non è del tutto esclusa, ma non è attualmente nei piani della compagnia.

Se volete saperne di più sul progetto vi consigliamo di leggere la nostra anteprima.