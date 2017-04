La campagna Kickstarter di SNES: A Visual Compendium supera i 50.000 sterline

L'editoreha lanciato recentemente la campagna Kickstarter del nuovo volume della serie "", questa volta dedicato al Super Nintendo. I libri precedenti erano incentrati su Amiga, Commodore 64, Nintenso NES e ZX Spectrum.

SNES/Super Famicom: A Visual Compendium include schede complete e illustrate di tutti i giochi del catalogo Super Nintendo, da Super Metroid a Contra III The Alien Wars, passando per Chrono Trigger, Star Fox, Yoshi's Island, Final Fighr, Super Mario World, Super Mario Kart e Donkey Kong Country, solamente per citarne alcuni.

La campagna Kickstarter procede per il meglio e nel momento in cui scriviamo ha raggiunto quota 52,610 sterline, superando l'obiettivo minimo di 25,000. La raccolta fondi terminerà tra 27 giorni, se volete contribuire potete cliccare qui.