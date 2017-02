La classifica dei migliori publisher videoludici del 2016 secondo Metacritic

ha pubblicato la classifica dei migliori publisher videoludici del 2016, stilata in base al metascore ottenuto dai singoli giochi pubblicati durante lo scorso anno.

I publisher che hanno pubblicato più di 12 giochi nel 2016 sono stati considerati publisher di grandi dimensioni, in caso contrario le aziende figurano nella lista dei publisher di piccole e medie dimensioni.

Top 10 Publisher di grandi dimensioni

Electronic Arts

Square-Enix

Nintendo

Sony Interactive Entertainment

XSEED Games

Capcom

Activision Blizzard

Bandai Namco

Telltale Games

Ubisoft

Top 10 Publisher di medie dimensioni

Paradox Interactive

SEGA

Microsoft Game Studios

Take-Two Interactive

Warner Bros Interactive Entertainment

Bethesda Softworks

Team17

Degica

Devolver Digital

Daedelic Entertainment

L'assenza di Microsoft, Bethesda e Take-Two nella categorie publisher di grandi dimensioni sembra stonare, ma il criterio adotatto da Metacritic non lascia spazio a dubbi. Si tratta di tre società che hanno pubblicato un numero di giochi compreso tra 6 e 11 e di conseguenza sono stati catalogati come publisher di piccole e medie dimensioni. Per la classifica e l'analisi completa vi rimandiamo a questo indirizzo.