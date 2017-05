La Collector's Edition di God of War compare su un sito tedesco

Sul sito di Spielegrotte , noto retailer tedesco, è comparsa ladi, il nuovo capitolo della saga in arrivo su Playstation 4 e ancora privo di una data di uscita.

Questa edizione speciale includerebbe, al prezzo di 199.99 euro, una copia del gioco, una statua alta circa 23 cm che raffigura Kratos e Atreus contro due Helwalkers, due statuine intagliate, steelbook, una litografia esclusiva, mappa del mondo in tessuto, soundrack digitale, tema dinamico esclusivo e 3 scudi in-game. Segnaliamo, inoltre, che secondo quanto scritto sul sito, il gioco uscirà il 15 gennaio 2018, anche se con tutta probabilità si tratta semplicemente di un placeholder. Per saperne di più sul nuovo God of War dovremo attendere la conferenza E3 di Sony, che si terrà alle 3 del mattino del 13 giugno (orario italiano).