La colonna sonora di AereA sarà composta da Deon van Heerden

: Il publisherha annunciato oggi che il compositore di, è al lavoro sulla colonna sonora dell’Action RPG. Il gioco sarà disponibile in Italia (distribuito da) dal 29 giugno per PlayStation 4 e Xbox One.

AereA è un Action RPG in cui la musica riveste un ruolo molto importante e in cui il giocatore esplora Aezir, un’isola galleggiante che è stata frammentata in più parti. Per sfruttare ancora di più la musica del gioco, Soedesco sta lavorando con Deon van Heerden, compositore di Broforce, per la colonna sonora originale che sarà aggiunta alla versione retail.

In AereA si può giocare nei panni di Wolff the Harp-Archer, Jacques the Cello-Knight, Jules the Lute-Mage e Claude the Trumpet-Gunner. Come discepoli del Great Maestro di Guido, la loro missione è trovare e riportare i nove strumenti primordiali e restaurare la pace nel mondo.