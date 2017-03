hanno pubblicato sul'intera colonna sonora di: 80 diversi brani (divisi in 4 CD) ascoltabili liberamente in versione completa e senza limitazioni di alcun tipo.

La colonna sonora di Horizon può essere ascoltata cliccando qui, ricordiamo che i brani sono frutto di una collaborazione tra Joris de Man, Niels van der Leest e The Flight, con la partecipazione della vocalist Julie Eleven e la supervisione di Lucas van Tol.

Horizon Zero Dawn è ora disponibile in tutti i negozi in esclusiva su PlayStation 4, tutti i dettagli nella nostra recensione completa.