La colonna sonora di Prey è ora disponibile su iTunes, Spotify e Google Play

annuncia che la colonna sonora diè ora disponibile su Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music e Google Play. Le musiche dipossono inoltre essere ascoltate nella demo gratuita del gioco scaricabile su PlayStation 4 e Xbox One.

Non di certo uno straniero nello… spazio, i lavori di Mick sono apparsi in una pletora di giochi in partnership con Bethesda Softworks, tra cui una recente gita su Marte con la pluripremiata colonna sonora di DOOM di id Software. Mick ha portato Prey in una direzione completamente diversa, costruendo una colonna sonora differente che combina chitarre ambientali arpeggiate e percussioni da batticuore. Il risultato rende perfettamente la tensione del minaccioso viaggio intrapreso per scoprire i misteri che circondano Talos I e affrontare la minaccia aliena che si è impadronita della stazione spaziale.



La colonna sonora originale di Prey include i seguenti brani:

The Experiment di Mick Gordon

Everything Is Going to Be Okay di Mick Gordon

Typhon Voices di Mick Gordon

The Phantoms di Mick Gordon

Into the Tunnels di Matt Piersall

Human Elements di Mick Gordon

The Truth Will Set You Free di Mick Gordon

No Gravity di Mick Gordon

Alex Theme di Mick Gordon

December and January di Mick Gordon

Neuromods di Mick Gordon

Stranded di Ben Crossbones

Semi Sacred Geometry di Raphael Colantonio e Matt Piersall

Mind Games di Raphael Colantonio e Matt Piersall

Prey è il nuovo Arkane Studios che sarà disponibile in tutto il mondo da Venerdì 5 maggio su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Inoltre a una demo gratuita di Prey è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, per consentire ai fan di salire a bordo di Talos I e giocare la prima ora del gioco in attesa della sua pubblicazione.