La colonna sonora di WipEout Omega Collection sarà svelata stasera alle 21:00

: In vista dell’atteso lancio di, disponibile da 7 giugno, PlayStation Italia invita i giocatori a vivere in diretta, questa sera, la presentazione della colonna sonora ufficiale del gioco.

Il velocissimo gameplay e le colonne sonore della serie WipEout, franchise da sempre all’avanguardia, sono diventati delle vere e proprie icone. Potrai godere di 90 minuti di beat in puro stile WipEout con il DJ set in live streaming dei deejay Metrik e Krakota. Durante l’evento avrai la possibilità di vedere in anteprima il nuovo gameplay, che ti darà la dimostrazione di come questa incredibile soundtrack si abbini perfettamente alla natura frenetica del gioco.

La trasmissione andrò in onda oggi (mercoledì 24 maggio) a partire dalle 21:00 (ora italiana) sul canale YouTube di PlayStation.