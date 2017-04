L'etichetta indipendente Laced Records ha pubblicato su Spotify l'intera colonna sonora di(38 brani) composta da David Wise, Steve Burke e Grant Kirkhope, ora ascoltabile liberamente in streaming.

Sul sito ufficiale della compagnia è anche possibile acquistare la colonna sonora in formato digitale, doppio CD e vinile, le spedizioni partiranno dalla prossima settimana. Yooka-Laylee uscirà il prossimo 11 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4, in seguito (entro fine anno) anche su Nintendo Switch.

Per saperne di più sul nuovo platform 3D di Playtonic Games vi rimandiamo alla nostra recensione di Yooka-Laylee. In calce alla notizia potete ascoltare la colonna sonora ufficiale del gioco.