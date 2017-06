La conferenza Nintendo Spotlight E3 2017 durerà trenta minuti?

potrebbe aver svelato la durata della conferenza: secondo quanto riportato in un comunicato stampa, al termine dell'evento Spotlight andrà in onda uno show della serie, il cui inizio è previsto per le 18:30 (ora italiana) di martedì 13 giugno.

La conferenza Nintendo Spotlight E3 2017 avrà inizio invece alle 18:00 (ora italiana), NintendoLife ha quindi ipotizzato una durata della stessa pari a trenta minuti, sensibilmente inferiore rispetto ai Direct degli scorsi anni, lunghi mediamente 45/55 minuti. Restiamo in ogni caso in attesa di conferme o smentite.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che la redazione di Everyeye.it commenterà il Nintendo Spotlight E3 2017 in diretta su Twitch, YouTube e Facebook a partire dalle 18:00 di martedì 13 giugno.