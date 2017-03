ha annunciato che la data di uscita giapponese disarà annunciata il prossimo 11 aprile durante uno show che sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube a partire dalle 07:00 del mattino (ora italiana).

La trasmissione potrà essere seguita a questo indirizzo, gli sviluppatori fanno sapere che durante la diretta verranno rivelati anche nuovi dettagli sul gameplay, il publisher ha specificato che il livestream sarà incentrato unicamente sulle versioni per PlayStation 4 e Nintendo 3DS mentre non ci saranno dettagli di alcun tipo sulla versione per Switch.

Dragon Quest XI arriverà in contemporanea su PlayStation 4 e Nintendo 3DS mentre il lancio su Switch è previsto in un secondo momento.