La day one patch di Nioh pesa meno di 100 MB

è ora disponibile per il preload dal PlayStation Store e insieme al gioco viene scaricata in automatico anche la day one patch, scopriamo così che l'aggiornamento del lancio peserà 88 MB e non includerà nuovi contenuti, limitandosi a correggere bug e problemi tecnici minori

Il changelog dell'update 1.01 parla genericamente di "Correzione di bug e aumento della stabilità generale" senza scendere ulteriormente nei dettagli. Ricordiamo che Nioh sarà disponibile ufficialmente da domani (mercoledì 8 febbraio) in esclusiva su PlayStation 4, gli utenti che hanno prenotato la copia digitale sul PlayStation Store possono ora iniziare il download del gioco.