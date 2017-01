La day one patch di Resident Evil 7 è ora disponibile, ecco le novità introdotte

La day one patch diè ora disponibile per il download su PlayStation 4. L'update pesa 806 MB su PlayStation 4 e porta il gioco alla versione 1.01, scopriamo quali sono le novità introdotte.

Stando a quanto riportato da Gamepur, la patch 1.01 aggiunge nuovi trofei, il supporto per i futuri contenuti aggiuntivi, le notifiche per i nuovi capitoli e risolve alcuni bug e problemi tecnici non meglio specificati. Ricordiamo che Resident Evil VII Biohazard sarà disponibile da domani su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows: questa sera a partire dalle 21:30 giocheremo in diretta con il nuovo survival horror di Capcom, vi aspettiamo su Twitch!