hanno pubblicato oggi la demo giocabile di, ora scaricabile da Steam, Xbox Store e PlayStation Store. La versione di prova permette di accedere alle prime tre missioni della campagna nei panni di Emily o Corvo.

Da segnalare che i progressi ottenuti nella demo potranno essere importati nella versione completa del gioco, qualora decidiate di acquistarlo. In questo caso, ricordiamo che fino all'11 aprile, Dishonored II è in offerta su Steam, in vendita al prezzo di 29.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino.

Una bella occasione per acquistare a prezzo ridotto Dishonored 2, uno dei titoli più acclamati della scorsa stagione.