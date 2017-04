La demo di Dishonored 2 sarà disponibile dal 6 aprile

annuncia che a partire dal 6 aprile sarà disponibile una versione di prova gratuita disu PC, PS4 e Xbox One. La demo permetterà di affrontare le prime tre missioni della campagna nei panni dell'Imperatrice Emily Kaldwin o del Protettore Reale Corvo Attano.

La versione di prova di Dishonored 2 è scaricabile da PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Se dopo la prova gratuita decidi di acquistare il gioco, i progressi ottenuti verranno conservati e potrai continuare la campagna di Dishonored 2 dal punto in cui l'avevi lasciata.



Vesti i panni di un assassino soprannaturale in Dishonored 2, il seguito dell'acclamato gioco d'azione in soggettiva di Arkane Studios, vincitore di oltre 100 premi Gioco dell'Anno. Delilah, strega versata nell'arte della magia nera, usurpa il trono lasciando il destino delle isole appeso a un filo. Nei panni di Emily o di Corvo, viaggia ben oltre le leggendarie strade di Dunwall e raggiungi Karnaca, un’antica città costiera che nasconde la chiave per riportare Emily al potere. Armato del marchio dell'Esterno, fino a dove ti spingerai per dare la caccia ai tuoi nemici e riprenderti ciò che ti appartiene? Come combinerai i poteri, le armi e gli oggetti del tuo personaggio per eliminare i nemici?