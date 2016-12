La demo di Gravity Rush 2 è disponibile ora sul PlayStation Store europeo

hanno confermato da poco che la demo giocabile diè ora disponibile per il download sul PlayStation Store europeo.

Come già anticipato, la demo prevederà due metodi di fruizione: nelle primissime fasi, infatti, vi verrà chiesto se vorrete iniziare l'esperienza in modo guidato, accompagnati da un simil tutorial (Beginner Course), o se invece vorrete subito immergervi nell'azione, con a disposizione già tutti i poteri gravitazionali di cui dispone Kat (Experienced Course). A seconda di quello che si sceglierà, affronterete missioni e nemici diversi. Per questo, Project Siren consiglia di giocare la demo almeno due volte. In entrambi i casi sarete visivamente guidati per riuscire a raggiungere velocemente le missioni che si susseguiranno, ma sarà possibile esplorare liberamente la mappa tra una quest e l'altra.

Gravity Rush 2 uscirà in Europa il 14 gennaio in esclusiva PS4.