La demo di Halo Wars 2 è adesso disponibile anche su PC

Nella giornata di oggihanno annunciato che la demo digià pubblicata su Xbox One il 28 febbraio è adesso disponibile anche su Windows 10 tramite Windows Store.

La versione di prova, del peso di 16.7 GB, include una missione della campagna principale e permette di provare il multiplayer e la mappa Blitz Firefight, con i mazzi Atriox e Captain Cutter. Una buona occasione per tutti i giocatori indecisi sull'acquisto. Per ulteriori dettagli e informazioni sul titolo, rimandiamo alla recensione di Everyeye. Ricordiamo che a breve sarà pubblicata una patch correttiva per risolvere i principali problemi noti.