La demo di Just Dance 2017 per Switch è disponibile su Nintendo eShop

hanno annunciato la disponibilità della demo giocabile diper Switch, scaricabile ora dal. La versione di prova permette di testare le principali meccaniche di gameplay sul branodi Silentò.

Just Dance 2017 è stato pubblicato lo scorso autunno su tutte le principali piattaforme, la versione Switch è stata lanciata invece il 3 marzo, in contemporanea con l'arrivo della nuova console Nintendo. Se non avete ancora avuto modo di provare l'ultima versione del gioco di ballo targato Ubisoft, adesso potete rimediare scaricando la demo gratuita dall'eShop.