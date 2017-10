ha annunciato che la demo giocabile disarà disponibile a partire da oggi (giovedì 19 ottobre) sull'eShop europeo. Il file sarà scaricabile dal tardi pomeriggio, con il consueto aggiornamento dei contenuti dello store.

La versione demo permetterà di provare tre diverse modalità di battaglia (sulle dieci totali disponibili), inoltre conservando il proprio salvataggio e trasferendoli nel gioco completo sarà possibile sbloccare il personaggio di Meta Knight sin dall'inizio dell'avvntura.

Kirby Battle Royale uscirà in Europa il 3 novembre in esclusiva su Nintendo 3DS, in formato retail e digitale scaricabile dall'eShop.