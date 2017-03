La demo di Mafia 3 è disponibile ora su PC, Xbox One e PlayStation 4

In contemporanea con l'arrivo del DLC "hanno reso disponibile anche la demo giocabile di, ora scaricabile liberamente su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

La versione di prova di Mafia III permette di giocare il primo atto della campagna del gioco, con la possibilità di salvare i progressi ed importarli nella versione completa, qualora decidiate di acquistarla.

Come evidenziato nella nostra recensione, "Mafia 3 è un titolo che punta tutto sulla storia, sui personaggi, sul racconto liberamente ispirato ai classici del cinema di genere, ed in questo riesce a primeggiare.", quale miglior occasione dunque per provare con mano il gioco?

Mafia III vi permetterà di seguire l'ascesa criminale di Lincoln Clay e della sua banda nelle variopinte strade della New Bordeaux (città ispirata a New Orleans) di fine anni '60. Da oggi è disponibile anche il primo DLC "Corri, Dolcezza!", che include una nuova zona da esplorare (Sinclair Parish) e un personaggio inedito (MJ).