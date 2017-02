ha annunciato che la demo giocabile diper Nintendo 3DS è ora disponibile per il download gratuito dal Nintendo eShop giapponese. La versione di prova permetterà di provare i due stili di caccia "Brave" e "Renkin" e supporterà il multiplayer in locale fino a quattro giocatori.

La demo offre l'accesso a tre diverse quest: Yian Kut-Ku (per principianti), Barroth (per giocatori di media esperienza) e Barioth (per giocatori esperti). I progressi della versione di prova potranno essere importati nell'edizione completa del gioco non appena questa sarà disponibile nei negozi.

Monster Hunter XX uscirà il 18 marzo in Giappone, al momento non ci sono notizie riguardo l'eventuale arrivo in Europa.