La demo di Monster Hunter XX uscirà in Giappone a metà febbraio

ha annunciato che la demo giocabile disarà disponibile in Giappone dal 15 febbraio, scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop. La versione di prova conterrà due diversi stili di caccia (Renkin e Brave), oltre al supporto per il multiplayer in locale fino a quattro giocatori.

Tre le quest a disposizione nelal demo: Yian Kut-Ku Hunt, Barroth Hunt e Barioth Hunt, pensate rispettivamente per giocatori alle prime armi, utenti esperti e veterani della serie. Monster Hunter XX uscirà in Giappone il 18 marzo in esclusiva su Nintendo 3DS, nessuna conferma al momento riguardo un possibile debutto del gioco in Occidente.