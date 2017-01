La demo di Nioh arriverà in Giappone il 21 gennaio

ha annunciato che la demo disarà disponibile dal 21 gennaio sul PlayStation Store giapponese. La versione di prova sarà giocabile per 48 ore e permetterà di sbloccare tutte le ricompense delle versioni alpha e beta, oltre all'elmetto

Nel momento in cui scriviamo, il publisher non ha confermato l'arrivo della demo di Nioh in Occidente, restiamo dunque in attesa di eventuali novità in merito. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile nei negozi dal prossimo 9 febbraio in esclusiva su PlayStation 4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima, su Everyeye.it trovate inoltre anche un video con 80 minuti di gameplay.