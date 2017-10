La demo di Oceanhorn è adesso disponibile sull'eShop di Switch

Come anticipato nei giorni scorsi, la demo di, adventure game che trae ispirazione daè adesso disponibile per il download gratuito sull'eShop di Nintendo Switch.

In Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas il protagonista dovrà intraprendere un lungo viaggio sulle tracce del padre, allo scopo di liberare il mondo dalla malvagità che lo pervade. Per fare ciò, dovrà visitare numerose isole costellate di puzzle, segreti e pericoli, combattere mostri, imparare a utilizzare la magia e scoprire antichi tesori perduti. Il gioco è disponibile su PC, Mac OS, PlayStation 4, PlayStation Vita, iOS, Android, Xbox One e Nintendo Switch.