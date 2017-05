La demo PC di Constructor è ora disponibile su Steam

: System 3 annuncia che la demo di Constructor è ora disponibile su PC (via Steam) e arriverà presto su PlayStation 4. La versione di prova consente di provare il tutorial completo di 40 minuti, in seguito i giocatori possono avere un assaggio di 12 divertentissimi minuti della modalità single player.

Amato da milioni di fan in tutto il mondo, Constructor mette il giocatore nei panni di un magnate in erba con la missione di costruire una città di successo. Ciò non implica solo la rapida costruzione di case e imprese; i giocatori dovranno anche gestire e negoziare con una fitta rete di Indesiderabili, un gruppo di riprovevoli personaggi che possono essere utilizzati contro di loro - e da loro, contro altri.

"Siamo felici di poter finalmente mettere il gioco nelle mani dei giocatori e speriamo che si divertano con questa sfida nel mondo di Constructor ", ha dichiarato John Twiddy, Head of Development di Constructor. Ha continuato: "Se sei un fan dell'originale, ti farà piacere rivivere l’atmosfera di uno dei titoli di simulazione più amati al mondo. E 'anche un ottimo inizio per i nuovi giocatori e non vediamo l'ora di rilasciare il gioco completo nelle prossime settimane." Constructor sarà presto disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC DVD e Steam; la versione Switch sarà rilasciata più avanti quest’estate.