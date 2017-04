ha annunciato che la demo giocabile diper Nintendo Switch è ora disponibile per il download gratuito dall'eShop. La versione di prova permette di provare le modalità Versus e Swap in single e multiplayer.

Puyo Puyo Tetris arriverà in Europa il 28 aprile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, le versioni per PlayStarion 3, Xbox One, Wii U, PlayStation Vita e Nintendo 3DS non saranno invece disponibili in Occidente, restando quindi confinate al solo Giappone.

La demo è già disponibile per il download in Europa, non sappiamo al momento se la versione dimostrativa verrà pubblicata anche sul PlayStation Store.