La demo di Toukiden 2 arriverà in Europa il 17 marzo

ha annunciato che ladisarà disponibile in Europa dal 17 marzo, scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store nei formati PlayStation 4 e PS Vita.

La versione di prova permetterà di provare con mano le prime fasi dell'avventura, i salvataggi potranno essere trasferiti nel gioco completo una volta che questo sarà disponibile nei negozi. Toukiden 2 arriverà in Europa il 24 marzo su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC, l'edizione Windows sarà scaricabile esclusivamente da Steam mentre le versioni per console saranno pubblicate in formato fisico e digitale.