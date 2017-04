La Duke O'Death arriva in GTA Online, GTA$ e RP doppi per per alcune missioni

: A partire da oggi, lae vari oggetti finora disponibili solo a chi riacquistava il gioco sono a disposizione di tutti i giocatori di

I vecchi giocatori che avevano riacquistato il gioco e comprato questi oggetti in passato potranno ricevere un rimborso in gioco per questi acquisti: basta accedere al gioco per riavere quanto speso per gli oggetti sul proprio conto alla Maze Bank entro una settimana:

Monster Truck Marshall

Idrovolante Dodo

Sommergibile Kraken

Auto Imponte Dukes

Auto Declasse Stallion

Auto Blista Compact

Accetta

GTA$ e RP Doppi per le missioni ricevute dai contatti e tanti nuovi sconti

Tieni d'occhio il tuo iFruit: fino al 1° maggio tutto il mondo criminale di Los Santos pagherà GTA$ e RP doppi per tutte le missioni ricevute da contatti. Non dovrai aspettare che qualcuno ti mandi un'offerta di lavoro: potrai avviare queste missioni in qualsiasi momento dal menu Attività. Se invece hai voglia di un po' di shopping, approfitta del ricco sconto del 25% su uffici e del 50% sui magazzini per carico speciale. Ottieni il 25% di bonus sulla paga per le consegne di carico speciale e liberati delle organizzazioni rivali grazie a sconti su veicoli armati e blindati selezionati.

Ecco l'elenco completo degli elementi scontati del 25%

Uffici

Progen Itali GTB

Truffade Nero

Dewbauchee Specter

Karin Kuruma blindata

HVY Insurgent

Karin Technical

Limo con torretta Benefactor

Modifiche custom da Benny's

Giubbotti antiproiettile

Tutte le munizioni

Gara Speciale Premium Mari e Monti (dal 18 al 24 aprile)

La gara speciale premium di questa settimana è Mari e monti, riservata al Blazer Aqua. Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square e prova ad ottenere i GTA$ in palio per i primi tre classificati: in più, otterrai RP tripli semplicemente partecipando.