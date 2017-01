La Game Mode di Windows 10 sarà utilizzata anche da Xbox One e Scorpio

Come vi abbiamo riferito alcuni giorni fa,ha annunciato di voler introdurre la Game Mode per Windows 10 con l'intento di migliorare le performance dei videogame sulle sue piattaforme di gioco.

Sapevamo che già che la Game Mode permetterà di concentrare le risorse del sistema di riferimento ai giochi, nel caso questi siano in operazione. Nel corso della giornata, sono emersi nuovi interessanti dettagli divulgati da Windows Central. A quanto pare, non sarà solo il PC a beneficiare di questa nuova feature, ma anche Xbox One e Xbox Scorpio, così da formare un ecosistema funzionale tra tutte le piattaforme. "La Game Mode è un sistema di streamline che mira a minimizzare le variazioni tra le console Xbox e PC, facendo sì che quanti più sistemi possibile che utilizzino Windows 10 possano far girare i giochi secondo gli standard propri di Xbox One e Xbox Scorpio. Microsoft descrive questi standard come 900p-1080p per Xbox One, e 4K e 60fps per Scorpio, e abbiamo avuto modo di constatare che la Game Mode è già stata implementata su Xbox One per riuscire a raggiungere i suoi target". Apparentemente la Game Mode ha già debuttato su One in estate, e ha permesso agli sviluppatori di raggiungere obiettivi altrimenti irraggiungibili: un esempio lo fornisce Battlefield 1, che riesce a giarare ad una risoluzione maggiore rispetto a Star Wars: Battlefront, che si serve dello stesso engine.



Tuttavia, sembra che solo i titoli basati su Universal Windows Platform potranno trarre massimo vantaggio dalla Game mode; ma questo vuol dire anche che i titoli che si serviranno della feature potranno essere convertiti su One e Scorpio senza particolari alterazioni di codice software, essendo di base lo stesso per tutte le versioni. In previsione dell'arrivo della nuova console di Microsoft, alcune software house hanno iniziato a rendere compatibili i proprio giochi con UWP, con il nome di Resident Evil 7 a spiccare sugli altri giochi. Il titolo di Capcom, quindi, sembra pronto alla fruizione su Scorpio con una semplice importazione delle texture 4K e dei settaggi dalla versione PC, grazie alla facilitazione del lavoro reso possibile da UWP. Staremo a vedere se quanto riferito da Windows Central sarà confermato da Microsoft stessa nei prossimi giorni.