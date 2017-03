Lo YouTuber giapponese "Ama-chan" ha riportato una buffa storia sul suo profilo Twitter: la madre si è categoricamente rifiutata di comprareal fratellino di Ama-chan e per tutta risposta il bambino si è costruito la console da solo, utilizzando il cartone.

Il piccolo ha utilizzato materiale reperito in giro per casa per dare vita alla sua console, con tanto di Dock e Joy-Con. Difficilmente riuscirà ad avviare qualsiasi gioco, tuttavia il bambino sembra essere già soddisfatto così, come dimostra il video che trovate qui sotto.

Ama-chan fa sapere che il fratello ha una grande passione per i videogiochi e sogna di diventare uno sviluppatore, anche se a questo punto non possiamo escludere una carriera da progettista hardware...