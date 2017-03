La mappa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è basata su Kyoto

Come rivelato durante una recente intervista dal director Hidemaro Fujibayashi, la mappa diè basata su quella della città giapponese di Kyoto.

"Quando ho iniziato a lavorare con questo gioco, avevo Link in un campo completamente vuoto, e provavo semplicemente a girovagare cercando di percepire la distanza che percorrevo e capire dove ci sarebbero dovuti essere dei punti di riferimento", ha così esordito il director a The Verge. "Ciò che mi ha aiutato, è stata la mia città natale, Kyoto. Ho preso una sua mappa e l'ho sovrapposta sul mondo di gioco, provando ad immaginare di spostarmi tra le località di Kyoto. Pensavo: 'ci vuole questo lasso di tempo per arrivare dal punto A al punto B, come lo traduco nel gioco?'. Ed è così che ho iniziato a pensare alla mappa di Breath of the Wild". Fujibayashi ha dichiarato che questo è stato un vero punto di svolta per lo sviluppo, in quanto molti dei partecipanti al progetto conoscevano a menadito la città di Kyoto e le distanze che intercorrono tra un suo punto di riferimento e l'altro.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Wii U.