La mappa di Zelda Breath of the Wild sembra gigantesca, circa 360km quadrati

Dall'annuncio di, uno dei giochi che ha avuto più risonanza nel web è. Ciò che maggiormente ha colpito gli utenti è stata la libertà di esplorazione, unita alla vastità della mappa, ma quanto è realmente grande il mondo esplorabile del gioco?

Stando ai dati condivisi dal sito Eggplante e dalle conseguenti ricostruzioni dei fan nel web, la mappa di The Legend of Zelda Breath of the Wild sembra avere dimensioni gigantesche, tanto da sfiorare i 360 chilometri quadrati circa. Facendo alcuni paragoni, sarebbe in grado di superare quella di Skyrim di circa nove volte, e non ci sarebbe alcun confronto con la grandezza del mondo di Twilight Princess (meno di un chilometro quadrato) e gli altri scorsi capitoli della serie. Resta da capire però quanto della superficie mostrata dagli scatti di Eggplante sia realmente percorribile.

In calce alla notizia potete trovare un'immagine creata dagli utenti del web che fornisce un'idea sulle proporzioni della mappa.

Precisiamo che, al momento, questi dati non sono stati confermati ufficialmente, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come un semplice rumor, in attesa di saperne di più.