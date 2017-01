La Master Edition di Zelda Breath of the Wild sarà prodotta in quantità limitate

Durante il lungo streaming Nintendo Treehouse di ieri, Reggie Fils-Aime ha rivelato che la Master Edition disarà prodotta in quantità estremamente limitate, gli interessati dovranno quindi effettuare velocemente il preordine per assicurarsi una copia di questa Collector's Edition.

The Legend of Zelda Breath of the Wild Master Edition include una copia del gioco, colonna sonora su CD, una moneta in metallo, mappa di Hyrule, una custodia morbida per Switch e una statua della Master Sword, il tutto racchiuso in una raffinata confezione premium di colore nero. La Special Edition include invece gli stessi contenuti, ad eccezione della statua, e sarà prodotta in quantità leggermente superiori. Entrambe le edizioni (insieme alla versione Standard) saranno disponibili dal 3 marzo in contemporanea con il lancio di Nintendo Switch.