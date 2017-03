La nuova copertina di Game Informer è dedicata ad Uncharted: The Lost Legacy

Game Informer, noto magazine statunitense dedicato ai videogiochi, ha da poco svelato che la copertina del numero di aprile sarà dedicata ad Uncharted: The Lost Legacy. La rivista proporrà dunque diversi contenuti incentrati sull’espansione stand-alone con protagonista Chloe Frazer, beniamina per molti fan della serie.

Come accaduto nel mese di marzo per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i lettori possono aspettarsi un ampio coverage sul prossimo DLC di Uncharted 4, con interviste e contenuti esclusivi. Nel corso della PlayStation Experience 2016, il game director Kurt Margenau ha parlato di Chloe, evidenziandone i tratti distintivi che si discostano da quelli del protagonista della saga di Naughty Dog.

Di seguito potete trovare il trailer pubblicato da Game Informer. Uncharted: The Lost Legacy è atteso nel corso di quest’anno.