La nuova IP di BioWare avrà elementi in comune con Destiny e The Division?

Dopo aver svelato l'esistenza di un progetto legato ain fase di sviluppo presso, l'insider Liam Robertson ha rivelato alcuni dettagli sulla nuova IP della società, attualmente in lavorazione negli studi canadesi del gruppo.

Queste le parole riportato da Robertson nel suo ultimo podcast su Patreon: "BioWare Edmonton è attualmente al lavoro su un progetto conosciuto con il nome in codice Dylan. Da quello che mi hanno riferito le mie fonti, si tratta di un gioco Sci-Fi con uno stile simile a quello di Destiny, con elementi MMO presi in prestito da The Division. Qualcuno lo ha descritto come un Semi-MMO, ma onestamente non so molto di più. E' davvero un progetto ambizioso, forse il più grande mai creato da BioWare. Sicuramente più grande di Mass Effect Andromeda, e vi confermo che sarà presente la modalità co-op."

Il gioco in questione (conosciuto come Dylan) dovrebbe essere annunciato al prossimo E3 di Los Angeles, al momento però non ci sono conferme dirette in merito. Cosa ne pensate delle indiscrezioni riportate?