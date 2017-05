La nuova IP di BioWare uscirà durante l'anno fiscale 2019

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CFO diha parlato della nuova IP di, attualmente in fase di sviluppo negli studi della compagnia.si è detto soddisfatto dei progressi effettuati in questi ultimi mesi e assicura che il gioco uscirà durante l'anno fiscale 2019.

Queste le parole di Andrew Wilson: "Siamo molto soddisfatti dei progressi fatti da BioWare con la sua nuova IP, il design è incredibile, le meccaniche sono eccellenti e l'azione sarà incredibilmente esilarante."

Lo Chief Executive Officer di Electronic Arts conferma inoltre che il gioco (ancora senza nome) uscirà durante il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019. Secondo alcuni rumor, la nuova IP di BioWare avrà molti elementi in comune con Destiny e The Division, al momento tuttavia si tratta solamente di voci non confermate.