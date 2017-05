La nuova IP degli autori di Project Cars è dedicata a un franchise hollywoodiano

A quanto parein questo momento non si sta dedicando esclusivamente allo sviluppo di Project Cars 2 , ma sta lavorando anche su una nuova IP. La notizia arriva direttamente da Ian Bell, CEO della software house, che ha inoltre condiviso qualche altra interessante informazione a riguardo.

L'amministratore delegato ha dichiarato ai microfoni di GTPlanet di aver stretto un accordo pluriennale per la produzione di diversi titoli dedicati a un famoso franchise hollywoodiano. Bell ha poi affermato che dovremo attendere ancora qualche mese per il reveal ufficiale e che il progetto è "in un certo senso" legato all'automobilismo. Alcuni ipotizzano che potrebbe trattarsi del gioco di Fast and Furious: ricordiamo, infatti, che Slightly Mad Studios ha una partership con Bandai Namco, azienda giapponese che già in passato ha pubblicato alcuni titoli dedicati alla celebre serie cinematografica. Voi cosa ne pensate?