La nuova patch di Battlefield 1 apporta migliorie al gameplay e all'interfaccia

In contemporanea con il lancio del DLCha pubblicato una nuova patch di, il cui rollout su tutte le piattaforme è terminato ufficialmente solo nella tarda serata di ieri, in leggero ritardo rispetto ai tempi previsti.

Questo corposo update è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, il download è obbligatorio non solo per chi ha acquistato il pacchetto di espansione ma anche per tutti i possessori del gioco. La patch infatti apporta svariate migliorie, tra cui una serie di buff e nerf per le armi, i veicoli e le granate, inoltre il team ha apportato alcuni bilanciamenti al gameplay e ha migliorato l'interfaccia grafica, risolvendo alcuni problemi estetici e bug noti.

Per la lista completa delle novità di Battlefield 1 vi rimandiamo al changelog ufficiale in italiano e vi ricordiamo che su Everyeye trovate la recensione del DLC They Shall Not Pass.