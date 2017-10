La nuova patch di FIFA 18 modifica il radar: la community non è d'accordo

Ieri Electronic Arts ha pubblicato la prima patch diper PC, la quale ha apportato varie migliorie all', ma non solo. L'update ha modificato infatti anche il radar e ha introdotto alcune modifiche al comparto online.

Sono due le modifiche effettuate dagli sviluppatori:

Radar

Il radar è stato modificato per non mostrare più l'indicatore bianco e nero delle due squadre, adesso i due team in campo saranno mostrati con il coloro effettivo delle divise indossat, così da rendere più chiara la situazione con una rapida occhiata al radar.

Indicatore del giocatore attivo

Nelle partite online è stato introdotto l'indicatore per il giocatore attivo, questo vuol dire che adesso sarà possibile conoscere con precisione il calciatore controllato da un giocatore umano e quelli guidati dall'IA.

Questa ultima miglioria non è piaciuta agli utenti e su Reddit sono comparsi i primi topic di lamentele e c'è già chi chiede a Electronic Arts di rimuovere l'indicatore. Questa novità risulterebbe penalizzante in fase di attacco e di difesa, poichè gli avversari conosceranno sempre l'esatta posizione del giocatore umano, potendo così accerchiarlo più facilmente.

Al momento, Electronic Arts non ha commentato la vicenda. La nuova patch di FIFA 18 è ora disponibile su PC ed arriverà su PlayStation 4 e Xbox One nei prossimi giorni, probabilmente entro la fine della settimana.