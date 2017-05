La nuova patch di Outlast 2 abbassa la difficoltà a livello Normale

ha pubblicato una patch diche apporta alcune modifiche al livello di difficoltà Normale, che gode ora di un miglior bilanciamento generale. Chi cerca un livello di sfida più elevato potrà continuare a giocare in modalità Difficile e Incubo.

L'aggiornamento in questione è stato pubblicato su Steam nelle scorse ore ma non è ancora disponibile su console, il lancio su PlayStation 4 e Xbox One è atteso indicativamente nel corso della prossima settimana. Outlast 2 è stato pubblicato il 25 aprile in formato digitale e in versione scatolata nel bundle Outlast Trinity che include Outlast, Outlast Whistleblower e Outlast 2.