hanno pubblicato la patch 1.04 di, ora disponibile per il download su tutte le piattaforme. Questo update risolve alcuni bug e problemi tecnici minori, oltre ad aggiungere il suppporto per PlayStation 4 Pro.

Il nuovo aggiornamento ottimizza il gioco su PS4 Pro e pur non apportando alcuna miglioria a risoluzione e framerate (che restano dunque invariati) aggiunge effetti grafici avanzati, migliora i riflessi della luce, la qualità delle ombre e delle texture, inoltre viene migliorato il filtro anisotropico. Nel momento in cui scriviamo, non sono stati resi noti ulteriori dettagli, il changelog completo arriverà probabilmente nel corso della giornata odierna.