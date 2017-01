La pagina Amazon di Zelda: Breath of the Wild si aggiorna con nuove immagini

La pagina Amazon disi arricchisce con una nuova galleria di suggestive immagini. Gli scatti vedono protagonista Link nel mentre è impegnato a scalare montagne, esplorare praterie, combattere i suoi nemici, ammirare gli ispirati scorci di Hyrule, e altro ancora.

Lasciandovi alle immagini che trovate in calce all'articolo, ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il prossimo 3 marzo 2017 su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Di recente, il producer Eiji Aonuma ha discusso di numerosi dettagli del gioco, svelando che il titolo presenterà anche un finale alternativo. A questo indirizzo, inoltre, potete dare uno sguardo all'ultimo video di gameplay dell'atteso nuovo capitolo della celebre saga.