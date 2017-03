La patch 1.23 di No Man's Sky migliora le performance su PS4 Pro

Alla fine della scorsa settimana,ha pubblicato la patch 1.23 diper correggere alcuni bug e problemi tecnici riscontrati dopo il lancio del. Oggi, Digital Foundry ha analizzato le prestazioni del gioco (con l'ultimo aggiornamento installato) su

I risultati dei test effettuati dai tecnici di DF sono decisamente positivi e testimoniano come No Man's Sky tragga effettivamente vantaggio dalla patch 1.23, la quale migliora le performance generale del gioco e stabilizza il framerate nelle situazioni più concitate, evitando rallentamenti e cali improvvisi.

Il gioco gira a 60 fps a 1080p, optando per la visualizzazione in 4K (dinamico) è invece possibile sbloccare questo valore o attivare il lock per i 30 fps, così da ottenere un'esperienza generale decisamente più stabile.