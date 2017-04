ha reso disponibile la day one patch di, con una settimana di anticipo rispetto all'uscita del gioco. Questo aggiornamento risolve numerosi bug e interviene su vari problemi tecnici evidenziati in sede di recensione, come la gestione delle telecamera.

Coloro che hanno effettuato il preorder digitale potranno già scaricare la day one patch, la quale non aggiunge nuovi contenuti di alcun tipo, limitandosi a migliorare le performance del gioco durante le cut-scene e in alcuni livelli, oltre come detto a ottimizzare la gestione della camera.

Ricordiamo che Yooka-Laylee uscirà il prossimo 11 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4 mentre la versione per Switch arriverà più avanti nel corso dell'anno.