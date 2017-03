La prima patch di Zelda Breath of the Wild aggiunge il supporto per i DLC

E' da poco disponibile il primo update di: la patch 1.1.0 aggiunge il supporto per i futuri DLC e una voce nel menu principale per il download diretto dei contenuti aggiuntivi, ovviamente non ancora disponibili.

Per il momento, Nintendo ha annunciato solamente due espansioni, in arrivo rispettivamente in estate e durante l'autunno, tuttavia non è escluso che nelle prossime settimane possano fare la loro comparsa su eShop anche costumi alternativi e altri pacchetti scaricabili, magari gratuiti, così come è accaduto nel caso di Splatoon.

Ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile da domani (venerdì 3 marzo) nei formati Wii U e Switch, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione.