La quarta stagione di Rocket League inizierà ad aprile

Psyonix ha annunciato che la quarta stagione competitiva di Rocket League avrà ufficialmente inizio ad aprile. Il periodo di transizione dalla season 3 alla 4 è stato più lungo del previsto, lasciando perplessi molti giocatori. Lo sviluppatore ha inoltre svelato i premi della scorsa stagione del suo popolarissimo racing / calcistico.

“La season 4 avrà inizio i primi di aprile”, riporta il comunicato di Psyonix. “Alcuni dei cambiamenti che abbiamo introdotto sono strettamente legati ad aggiornamenti futuri, rendendo la data flessibile. Quando la stagione sarà avviata, riprenderanno in modo regolare anche i calendari competitivi. Se non avete ancora raggiunto il grado Champion nella season 3, avete ancora tempo per farlo”.

Le ricompense che verranno distribuite al termine della terza stagione consistono in set di ruote con il colore del rank raggiunto. Sebbene siano stati promessi sostanziosi cambiamenti per la prossima stagione, Psyonix non è scesa nel dettaglio, limitandosi ad annunciare nuovi loghi e nomenclature che saranno comprensibili anche da coloro che non conoscono la scena competitiva.

Rocket League è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.